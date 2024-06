Contact avec le Palais : Barthélémy Dias rassure…

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a procédé à la pose de la première pierre du terrain en gazon synthétique, à Cambérène, dans le cadre de son ambitieux programme de réalisations d’infrastructures sportives. S’exprimant à l’occasion, rapporte Les Échos, le fils aîné du défunt Khalife générale des Layènes, s’est inquiété des bisbilles politiques entre l’édile de la capitale sénégalaise et les autorités du nouveau régime incarné par le tandem Diomaye Faye-Ousmane Sonko.





Repris par Les Échos, Seydina Issa Laye intervient en sapeur-pompier : « Je vous exhorte à mutualiser vos efforts. Toi, Barthélémy, n’accepte pas d’être isolé. Je t’invite à collaborer avec les nouvelles autorités étatiques pour le bien de la communauté. Nous demeurons républicains. »





Voici la réponse de Barthélémy Dias, selon le journal : « Je tiens à rassurer mon oncle Seydina Issa Laye que je me suis toujours inscrit sur la dynamique de travailler toujours avec le président de la République. Et mon devoir, c’est de lui écrire une correspondance pour une séance de travail sur les problématiques de la ville. »





Le successeur de Soham Wardini confie qu’après le Président sortant, Macky Sall, « qu’il n’a pas pu rencontrer », il a adressé une correspondance au Président Bassirou Diomaye Faye, qui lui a répondu, et « mis en rapport avec deux ministres du gouvernement ».