CONTESTATIONS TOUS AZIMUTS : LA GUERRE DES FORCLUSIONS FAIT RAGE ENTRE BENNO ET YEWWI

Entre les coalitions Benno Bokk Yakaar (BBY) et Yewwi Askan Wi (YAW), constate Sud Quotidien dans sa livraison de ce samedi, chacune accuse l’autre de forclusion. Hier, vendredi 20 mai, c’est Déthié Fall, mandataire national deYAW qui a allumé la première mèche.





Lors d’une conférence où il avait à ses côtés Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko, le président du Parti Républicain pour le Progrès/Disso ak Askan Wi, qui a procédé à la vérification de la liste nationale de BBY conformément à l’article 244 alinéa 5, soutient y avoir décelé une entorse au niveau des suppléants.







«Il est permis à tous les mandataires dans les différentes communes de se rendre dans les différentes préfectures et sous-préfectures pour vérifier la conformité des documents déposés et vérifier si les listes déposées respectaient la parité. On s’est intéressé toute la journée à la liste de Benno. On s’est rendu compte que sur la liste nationale, à la 43ème et à la 44ème position, il y a deux femmes qui se suivent : Rokhaya Ndao et Maimouna Ndiaye», révèle-t-il Déthié Fall face aux journalistes, en brandissant un document signé et cacheté.





Mieux ajoute-t-il, une telle «violation de la loi électorale a été constatée sur procès-verbal signé aussi bien par les représentants de la Cena et les agents de la Direction générale des Elections». Par conséquent, Benno Bokk Yakaar est disqualifié d’office au niveau national, conclut-il.





Réplique cinglante de la majorité





Alors que les journalistes n’avaient encore fini de rédiger leurs papiers, Benno annoncé, dans la foulée, une conférence de presse à 20 heures au siège de l’Alliance pour la République (APR). Une occasion pour Aminata Touré de chauffer la salle prise d’assaut par des militants de l’APR.





«Gardez le sourire. Les élections auront bel et bien lieu. D’une manière ou d’autre nous allons gagner», lance en wolof l’ancien Premier ministre avant de céder son fauteuil à Benoit Sambou.





Et le mandataire de la coalition BBY d’annoncer que «Yewwi doit être forclose dans 15 départements du Sénégal».





«Après la notification qui nous a été faite il y a trois jours, nous nous sommes rendus à la DGE pour procéder aux vérifications. Ce que j’ai constaté est que YAW est présente dans 28 départements au Sénégal où j’ai relevé des imperfections sur 15 listes qui ne respectent pas la parité. La coalition Yewwi Askan Wi ne connaît pas le respect de la parité», informe Benoît Sambou, jugeant avoir saisi le président de la commission de réception des listes pour une irrecevabilité de la coalition Yewwi Askan wi dans ces 15 départements.





Il s’agit, d'après Benoît Sambou, des départements de Mbour, Thiès, Rufisque, Bambey, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Dagana, Kounguel, Velingara, Matam, Kolda, Louga et Dakar.