Contrat d’armement : les femmes cadres de BBY évoquent “les prérogatives et conditions d’exercice de la mission des agents des eaux et forêts”

Les femmes de BBY défendent Macky Sall

La Plateforme des Femmes Cadres de BBY a défendu l’état du Sénégal dans le cadre du contrat d’armement de 45 milliards de F CFA le liant à la société Lavie Commercial Brokers. Elles “rappellent le décret 2005-1177 du 02 décembre, décret qui précise les modalités d’application de la loi 2005-10 en définissant les prérogatives et conditions d’exercice de la mission des agents des eaux et forêts. Donc, l’achat des armes n’est pas une illégalité, tant le principe de la procédure du gré à gré est la règle en la matière”.Seneweb vous propose l'intégralité de leur communiqué.





“Les Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle se sont réunies ce Jeudi 27 Septembre 2022, au Siège de l’APR à Mermoz.





Examinant l’actualité politique nationale et internationale, les femmes cadres félicitent vivement le président de la république SE Macky Sall pour les importantes décisions prises lors du Conseil des Ministres.









Les membres de La plateforme des femmes cadres se réjouissent de la bonne tenue de la 8éme édition du Forum international sur La paix et la sécurité en Afrique lors de laquelle le résident de la République est largement revenu sur les questions de sécurité en Afrique, notamment l’urgence de l’harmonisation de la résolution des défis sécuritaires.









Revenant sur l’actualité nationale, les Femmes cadres de BBY rappellent le décret 2005-1177 du 02 décembre, décret qui précise les modalités d’application de la loi 2005-10 en définissant les prérogatives et conditions d’exercice de la mission des agents des eaux et forêts. Donc, l’achat des armes n’est pas une illégalité, tant le principe que la procédure du gré à gré qui est la règle en la matière. Cette militarisation est consacrée par la loi 2005-10 du 03 août 2005 portant statut particulier du personnel des Eaux, Forêts et Chasses. C’est donc un corps paramilitaire pouvant exercer légitimement des activités de contrôle et de répression, doté de pouvoirs discrétionnaires importants, d’armes et de logistiques pour veiller sur des ressources économiquement et politiquement cruciales.





Par ailleurs, la plateforme des femmes cadres loue et magnifie le Leadership confirmé de son Excellence Le SEM Macky Sall, qui avec détermination appelle les fils du Continent Africain à un engagement pour le développement de notre continent.





Par ailleurs , les Femmes Cadres s’honorent de l’agenda diplomatique de son Excellence, le Président Macky Sall, qui ce mardi 25 à été l’hôte des Émirats Arabes, pour la tenue de la 6ème édition du Forum Économique sur l’Investissement de Riyad.





Au même moment, sous l’égide du Président , le Sénégal est entré dans le cercle restreint de « l’OPEP du Gaz ».





In fine, ce vendredi 28 octobre 2022, le chef de l’Etat sera à Diamniadio, en compagnie de Youssou Ndour, le grand artiste-compositeur international sénégalais et entrepreneur pour l’inauguration de Impack et Safa Group, une usine d’impression et de packaging de dernière génération en phase avec la vision du PSE.





En conclusion,





La Plateforme recommande la mise en synergie de tous les secteurs économiques et sociaux et de leurs acteurs, dans le cadre de concertations intersectorielles décentralisées, encadrées à la fois par les responsables et délégués ministériels de l’action gouvernementale ainsi que les structures de participation populaire de BBY ;