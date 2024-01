CONTRÔLE DES PARRAINAGES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL: Amadou Ba, mandataire de Bassirou Diomaye Faye, fait état de "failles réelles" dans la procédure

Existe-t-il des failles dans le contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel ? Amadou Ba, mandataire national du candidat déclaré Bassirou Diomaye Diakar Faye, en est certain.







Dans un communiqué reçu aujourd'hui par Seneweb, le mandataire estime avoir fait une découverte qui remet en cause le processus de vérification jusque-là retenu. "Hier, en compagnie de Me Sow et de notre informaticien, nous sommes passés au greffe du Conseil constitutionnel pour le contrôle d’usage du nombre de parrainages par région avec l’informaticien du conseil", explique Amadou Ba.









Ce dernier de poursuivre qu'à leur grande surprise (lui et son informaticien), l'expert du Conseil constitutionnel a activé l'enregistrement automatique des données de la clé USB. C'est à ce moment, ajoute Amadou Ba, que notre informaticien lui a fait remarquer que cet enregistrement automatique des données rendait "nul et inefficace le scellé de la clé USB" par le greffe, parce que les données se retrouvent copiées dans son ordinateur. Amadou Ba de se demander comment un agent non assermenté comme l'informaticien du Conseil constitutionnel peut-il avoir à sa possession toutes les données de toutes les clés USB des candidats déclarés.





Selon Amadou Ba, cette découverte faite hier devrait pousser le président du Conseil constitutionnel à admettre des " failles réelles" dans la procédure de contrôle des parrainages.