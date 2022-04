Contrôle des signatures avec le système du parrainage : L’Union européenne propose…

Un expert de l'Ue propose un système de parrainage

"Dans l’Union européenne, la plupart des pays pratiquent le parrainage citoyen. Donc, l'UE ne s’oppose pas à ce principe. Beaucoup de pays qui ont adopté le parrainage ont des difficultés, quand ils introduisent. Sur le mode de vérification, ils ont beaucoup de problèmes d’équité. Ici, au Sénégal, on a choisi un système dans l’ordre de dépôt. J’étais au niveau du Conseil constitutionnel, en 2019, et j’ai pu constater quelques difficultés", a souligné Manuel Wally, expert en parrainage de l'UE.





Présent au Sénégal dans le cadre du suivi des recommandations en matière de réforme électorale, M. Wally indique que "la Direction générale des Elections du Sénégal est en train de s’organiser pour voir comment ils peuvent mieux organiser les parrains", renseigne Emédia.





Pour lui, "il existe des moyens technologiques d’éliminer la possibilité de parrainer plus d’un candidat". La démonstration a été faite devant les responsables de la DGE. "On a exposé ces pratiques qui n’existent pas encore en Afrique. L’administration électorale a été assez susceptible de considérer de telles options dans le futur", a-t-il révélé.





Concernant le fichier électoral, la mission de l'UE constate qu’il est fiable. "Nous pensons que le fichier électoral du Sénégal est crédible, même s’il est susceptible d’être amélioré. Plusieurs audits ont été faits sur ce fichier. Et les conclusions sont toujours les mêmes. Il n’y a vraiment pas grand-chose à changer", a déclaré la cheffe de mission de l'UE, Mme Elena Valenciano.