Contrôle du budget de l’Assemblée nationale : Guy Marius Sagna adresse une lettre à Amadou Mame Diop

Guy Marius Sagna adresse une lettre à Amadou Mame Diop

Le député Guy Marius Sagna craint que la gestion du budget de l’Assemblée nationale soit un scandale, à l’instar des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le parlementaire révèle une violation l'article 31 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, s’agissant du fonctionnement de la Commission de comptabilité et de contrôle dont il est membre.





Selon Guy Marius Sagna, la commission aurait dû recevoir, «en fin septembre et en fin décembre, un rapport trimestriel des questeurs». Ce qui n’a pas été fait, alors que l’article 31 prévoit qu'«un rapport écrit portant notamment sur l'état des crédits et la situation des dépenses engagées doit lui être fourni par les questeurs à la fin de chaque trimestre».





Toujours dans la même disposition, il est prévu que «la Commission de comptabilité et de contrôle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel sur le bureau de l'Assemblée nationale. Celui-ci doit en communiquer le contenu aux membres de la Conférence des présidents. La Commission de comptabilité et de contrôle, après rapprochement des comptes du trésorier avec la comptabilité tenue par les services de la questure, rend compte à l'Assemblée, par écrit, au début de chaque session budgétaire, de l'exécution du mandat de contrôle qui lui est confié. Le compte définitif de chaque gestion est adressé par le président de l'Assemblée nationale au président de la Cour des Comptes».