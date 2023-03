Convention des Abcdaires : Vers un Congrès pour perpétuer les idéaux d'Alioune Badara Cissé

La Convention nationale et internationale des Abcdaires va vers un congrès. Il s’agit de consolider les orientations issues de l’Assemblée générale, pour décider de l’avenir du mouvement.





La demande de préserver et de perpétuer les idéaux politiques de feu Alioune Badara Cissé (ABC) a été fortement exprimée.





En effet, les militants appellent à travailler sur le projet de société fondé sur des valeurs d’éthique, républicaines et citoyennes. "La volonté manifeste de participer activement à la consolidation d’un État de droit et d’équité sociale, et l’impérieuse nécessité de faire la jonction de tous les mouvements de soutien à feu ABC en une seule structure forte et dynamique ne doivent plus attendre», selon le communiqué de l’Assemblée générale.









Le dimanche 26 février 2023, au centre culturel Léopold Sédar Senghor de Thiès, a eu lieu l'Assemblée générale de remobilisation et de redynamisation du Mouvement national et international des Abbcdaires du Sénégal. Une première rencontre d’une telle envergure depuis le rappel à Dieu de feu Maître Alioune Badara Cissé, parrain du mouvement. Cette rencontre a permis à tous les participants venus des différentes régions du pays et de la diaspora de se souvenir de l’œuvre d'ABC sur terre avec des témoignages les uns aussi poignants que les autres.













De plus, cette journée d’hommage a été l’occasion, pour les Abcdaires, de se pencher sur le legs politique fondé essentiellement sur des valeurs patriotiques d’éthique, de probité et de citoyenneté.