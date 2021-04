Convention État-Employeurs : Macky Sall met la pression sur le gouvernement

En perspective de la fête du travail prévue le 1er mai, Macky Sall a invité les ministres chargés de l’Emploi, du Travail, des Finances et de l'Économie à actualiser avec le secteur privé la Convention État-Employeurs à la lumière des orientations relatives à l’emploi des jeunes.Selon L’AS, le chef de l’État demande au ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions de faire le point sur l’état de prise en charge par le gouvernement des doléances des centrales syndicales.Le président de la République a tenu à souligner la nécessité de poursuivre sans relâche les efforts du gouvernement pour soutenir les entreprises, préserver les emplois, développer les contrats de stages et les embauches, dans plusieurs branches.Et d'évoquer sa décision de doter la Convention nationale État-Employeurs d’une enveloppe sans précédent de 15 milliards de Fcfa, contre un (1) milliard actuellement, dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes.