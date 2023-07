Convoqué par la Dic: Toussaint Manga brise le silence et révèle

L'ancien député libéral Toussaint Manga a confirmé sa convocation par la Division des investigations criminelles (Dic), pour demain lundi à 10h 30. Sur sa Page Facebook, le responsable de Pastef à Ziguinchor a tenu à rassurer ses "camarades". Car, dit-il, "j'ai le moral et l'endurance nécessaire pour surmonter toutes les épreuves". Nous vous proposons l'intégralité de son post.

« J'ai recu ce matin une convocation de la DIC (Division des Investigations Criminelles) déposée à mon lieu de travail pour ce lundi 31 juillet 2023 à 10h 30.





?Depuis un certain temps des cadres de l'APR et de BENNO me mettaient en garde sur soi-disant que mes publications Facebook derangeraient au plus au niveau et de part mon expérience politique je suis considéré comme un des cerveaux du parti PASTEF-LES PATRIOTES. Décidément je serai un élément à neutraliser au plus vite dans ce contexte si je ne me taisais pas.Malheureusement on ne me muséle pas c'est clair.





?Deux choses me sont reprochées





1/ Les vidéos des manifestations que je publie sur ma page Facebook.





Ce qui les a le plus dérangé ces derniers jours c'est d'avoir republié certaines images des manifestations sur ma page Facebook .Dans leur logique les citoyens ne doivent pas voir la réalité dégradante de la situation du pays. J'ai décidé en toute responsabilité sans faire de commentaires de republier toutes images des manifestations que je vois sur la toile pour contribuer à l'information des citoyens abonnés à ma page Facebook à fin qu ils soient imprégnés de la réalité du moment. Est ce un crime d' informer? Certainement oui pour ceux qui veulent camoufler la situation dégradante de notre pays il n'est pas question pour eux que les sénégalais découvrent la réalité .





2/Mes textes ecrits sur ma page Facebook .





Tous ceux qui liront mes écrits sur ma page comprendront qu'il n'y a aucun écrit

qui peut juridiquement m'être incriminé car mon style d'écriture est toujours imagé toute personne qui l'interprète autrement n' engage que son quotient intellectuel propre à lui .





?Dans plusieurs panels des réseaux sociaux de l'APR et de BENNO j' ai été régulièrement informé que les militants faisaient des captures de mes posts facebook et réclamaient mon arrestation soi disant que j étais un élément essentiel du dispositif de Pastef et qu' il fallait me mettre hors d'état de nuire.





Je les voyais venir, je le savais je l ai même écrit sur ma page Facebook dans mes publications précédentes. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais abdiquer à mon engagement politique face à des injonctions de responsables de l' APR et de BENNO .Non, NON et NON je ne le ferai jamais au plus grand jamais quoiqu'il m' en coûterai. Je n'ai commis aucun n'acte illégal qui puisse m'être incriminé sauf que je dérange le pouvoir par mes posts et mes écrits et qu' il faut me réduire au silence.





?Je demande aux militants ,aux sympathisants et aux concitoyens d'être rassurés, de ne pas s'inquiéter sur mon sort car j'ai le moral et l'endurance nécessaire pour surmonter à toutes les épreuves.Je ne vaux pas mieux que les 700 détenus qui sont sont en prison, je ne vaux pas mieux que ceux qui ont été blessés ou amputés ,je ne vaux pas mieux que ceux qui sont sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique je ne vaux pas mieux que la cinquantaine de jeunes morts.

?Quand j'ai décidé de m' engager à côté du Président Ousmane SONKO c'est en connaissance de cause que je ferai parti des hommes à abattre.





Moi Toussaint MANGA en prison cela ne changera en rien de la donne politique car il y a des milliers voire des millions de citoyens à l'intérieur du pays comme dans la diaspora plus engagés et plus déterminés que moi dans le PASTEF ou ailleurs et aux côtés du président Ousmane SONKO .





?On n'arrête pas la mer avec ses bras, car avant moi il y avait PASTEF sans moi il y aura PASTEF et après moi il y aura toujours PASTEF.





? Dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit il y a nécessairement des sacrifices personnels à faire pour l'intérêt de la communauté d'aujourd'hui ou de la future génération en refusant de renoncer aux principes cardinaux de la démocratie pour son confort personnel.





?Demain s'il plaît à Dieu ( Inchallah) je répondrai à ma convocation .

Force et Honneur