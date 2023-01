Coopération bilatérale : Macky Sall s'est entretenu avec le président égyptien

Le chef de l'État Macky Sall s'est entretenu, ce lundi, avec son homologue égyptien. Les deux chefs d'État ont discuté de sujets qui concernent l'Afrique et le monde. C'est d'ailleurs Macky Sall lui-même qui en parle sur Twitter.