[Vidéo] Coopération : Des médecins tchèques au chevet de l’hôpital régional de Thiès

Des médecins tchèques au chevet de l’hôpital régional de Thiès

Environ 200 personnes ont été prises en charge dans le cadre de la mission tchèque déployée à l’hôpital régional de Thiès. Une coopération médicale dont l’apport est salué par le directeur de l’hôpital et le maire de Ville, Dr Babacar Diop. L’initiative qui cible des disciplines telles que l’ORL, l’orthopédie et la gynécologie, est destinée aux personnes démunies. Elle a également permis à 50 femmes de bénéficier d’une prise en charge chirurgicale, par ces médecins venus de la République tchèque. Dr Alioune Faye, directeur de l’hôpital régional de Thiès a salué le partenariat existant avec la mairie de Ville qui a permis à la structure hospitalière d’accueillir à la fois des médecins tchèques à Thiès et de permettre à des médecins de l'hôpital régional d’aller se perfectionner à Prague.