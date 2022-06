[Kaay Job] Cordonnerie, maroquinerie : Ngaye Mékhé, le royaume du made in Sénégal

C’est le royaume du made in Sénégal, la capitale incontestable de l’artisanat au Sénégal: Ngaye Mékhé. Petite bourgade de 30 000 habitants coincée entre Thiès et Saint-Louis, Ngaye Mékhé doit sa popularité à son artisanat qui porte à lui seul le secteur de la cordonnerie et maroquinerie au Sénégal. Plongée au royaume de l’artisanat avec cet épisode de Kaay Job.