Corniche de Dakar : Le Président a visité le chantier d’aménagement

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, accompagné du Ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique, ont visité ce jeudi 23 juin 2022, le chantier d’Aménagement de la Corniche de Dakar. En présence du Ministre en charge de l’économie maritime, son homologue le Ministre de l'environnement et du développement durable et des directeurs nationaux intéressés par la question.





Après une présentation du projet par le Directeur Général de l’AGETIP, El Hadj Malick Gaye, la délégation a pu découvrir le parcours de Koussoum, jusqu’à la Porte du Millénaire. Puis le Chef de l’État, a arpenté la digue, qui est l’instrument majeur de lutte contre l’érosion côtière.





Abdoulaye Seydou Sow a profité de l’occasion pour adresser ses vives félicitations à l’endroit du maitre d’ouvrage délégué, l’AGETIP et de l’opérateur technique, la CERCIS, pour le respect du calendrier d’exécution et la qualité des ouvrages en cours de réalisation.





Il a rappelé les enjeux d’urbanisme qui sont d’offrir un cadre de vie sain au service des populations et d’enrichir le patrimoine sénégalais.





Il a également partagé l’ambition de donner à La Corniche de Dakar une image sans pareil à l’international qui lui donnera un attrait certain face aux enjeux touristiques.

La Corniche de Dakar est entièrement financée par l’État du Sénégal, à hauteur de 18, 4 Milliards.





La Corniche de Dakar est unique





Sur un tracé de 10 km, 5 « séquences », réunissant des communautés aussi multiples que variées de riverains, commerçants, étudiants, sportifs et touristes





La Corniche de Dakar est un projet exceptionnel qui a pour objectif majeur l’amélioration du cadre de vie des dakarois dans leur globalité.





La Corniche de Dakar c’est Un rendez-vous Incontournable ! Mêlant détente, balades, loisirs et dégustations pour tous, car ce sont 10 km d’espaces publics !





La Tradition Modernisée





La Corniche de Dakar, comme l’explique le Président Macky Sall c’est « rendre la corniche au dakarois » :





- Les travaux maritimes des plages de Koussoum et Université permettent de retrouver les accès aux plages et éviter la pérennisation de l’érosion côtière ;





- Le réaménagement du marché de Soumbédioune : d’une part les pêcheurs et mareyeurs seront toujours en place, avec des équipements plus modernes d’autre part une grande place sera donnée aux vendeuses de poissons grillés. Pour tous, l’amélioration de leur cadre de travail est garanti tout en envisageant le développement du traffic des consommateurs ;





- Les installations sportives actuelles et désuètes seront remplacées par des installations modernes et novatrices pour perpétuer la culture sportive ;





- Toutes les séquences seront plus ou moins végétalisées, donnant attrait à des balades ombragées et accès à des parcs (plus de 500.000 arbustes, 4.000 arbres et 1.000 palmiers implantés sur les 10 km) ;





- Les enfants et familles ne seront pas en reste, puisque des installations leurs seront dédiées notamment à Fann ;





- Parce que l’inclusion des étudiants est au coeur des préoccupation de l’État : l’amphithéâtre en plein air est pensé pour éveiller les activités estudiantines dans un lieu adapté, éclairé les nuits et sécurisé ;





- Sans oublier la vaste entreprise autour de l’UCAD où divers partenaires, de concert, travaillent à la concrétisation de la bibliothèque numérique et à un accès au wifi pour tous ;





- Les travaux comportent une importante création d’emplois et une valorisation de la main d’œuvre locale avec le programme Xeyu Ndaw Ni pour participer pleinement à l’insertion des jeunes.





Patrimoine National et sécurisé





LA Corniche de Dakar sera au cœur de la ville que ce soit quotidiennement, de passage ou de découverte.





LA Corniche de Dakar est pensée pour un cadre amélioré et durable, répondant aux standards internationaux





LA Corniche de Dakar a à cœur la sécurité de tous, en mettant en place des postes des forces de sécurité et de défenses sur chaque séquence.





En bref





• Séquence 1 du bloc des Madeleines à la Porte du Millénaire (plage de Koussoum) : travaux terminé courant juillet 2022

• Séquence 2 de la Porte du Millénaire à la Cour de Cassation (Soumbédioune) : prévision de fin des travaux courant janvier 2023

• Séquence 3 de la Cour de Cassation à Fann Mermoz (Plage de l’Université) : prévision de fin des travaux décembre 2022

• Séquence 4 de Fann Mermoz à Fenêtre Mermoz (Jardin de Fann) : prévision de fin des travaux décembre 2022