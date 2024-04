Corniche de Dakar: Le Président Faye a «fait arrêter toutes les constructions» (Atepa)

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a ordonné l'arrêt de toutes les constructions sur la corniche de Dakar. Objet d'une prédation foncière sans commune mesure, immeubles, hôtels, villas de luxe... poussent comme des champignons sur le domaine public maritime de la capitale sénégalaise qui étouffe à cause d'une betonisation effrénée.





«Sonko avait promis qu'une fois au pouvoir qu'il allait raser toutes les constructions sur la corniche ouest de Dakar. On ne peut pas tout raser c'est clair. Mais au moins, ils (le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement) ont fait arrêter toutes les constructions sur le littoral, sur la corniche depuis avant-hier et je m'en réjouis personnellement», a confié l'architecte et défenseur du littoral Dakarois, Pierre Goudiaby Atepa à l'émission Point de vue de ce dimanche sur la RTS.