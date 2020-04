Coronavirus : « A ce jour, aucun personnel de santé n’est infecté », (Dr Bousso)

Ces derniers temps, des agents de santé ont été contaminés au coronavirus. Mais, d'après le Directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso, il y a eu deux types de contamination.







« On a des personnels de santé qui ont été contaminés dans la communauté et des personnels de santé qui ont été contaminé dans l’exerce de leurs fonctions, dans les structures hospitalières. Mais ce qui est important à noter est qu’aujourd’hui, dans nos centres de traitement, nous avons actuellement plus de 700 patients en soins et aucun personnel de santé n’est infecté », a-t-il indiqué.









Avant de faire remarquer, ce lundi 27 avril, lors du point sur la situation épidémiologique dans le pays, du ministère de la Santé et de l’Action sociale : « Cela est une indication extrêmement importante parce que tout simplement le ministre a donné des instructions fermes pour que ces structures de santé soient dotées de tous les moyens de protection pour l’ensemble du personnel ».