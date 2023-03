Côte d"Ivoire : le secrétariat exécutif national de l’APR installe un nouveau coordonnateur

Après plusieurs années de guéguerre tendancieuse qui avaient fini de miner le parti présidentiel en RCI, les membres du SEN de l'APR ont validé la nouvelle DSE issue d'une assemblée générale qui a eu lieu à Yamoussoukro en début février 2023.





Après avoir analysé le constat d'huissier qui a constaté cette AG afin d'éviter toute contestation, le SEN et le Président de l'alliance pour la république Macky Sall ont tranché pour le renouveau et la mobilisation.





En effet, la bataille de leadership qui minait le parti en Côte d'Ivoire voit ainsi son épilogue si l'on sait qu'elle résultait de la DSE (direction des sénégalais de l'exterieur ) en RCI qui mettait aux prises Dame Faye , installé depuis 2010 comme coordonnateur et ses camarades coordonateurs d'Abidjan et de l'interieur sous la houlette des membres historiques du parti dont la légitimité n'est plus a démontrer.





Et le SEN a tranché en faveur de la démocratie avec la majorité écrasante des coordonateurs de l'intérieur présidés par Mamoudou Mamadou Sy et Baidy Samba Diop. Ils ont été soutenus par des membres de la DSE dont Ibrahima Nancy Ndiaye, Younouss GUEYE, Absa Ly, Ibou Ndaw, Harouna Diallo, Abdoulaye Sow pour ne citer que ceux là avec l'implication de la personne morale du parti Seybatou Aw.





Ces soutiens, à n' en pas douter, ont influé sur le choix du parti pour éviter ainsi une vague de démission qui aurait été destabilisatrice.





Désormais la nouvelle direction a pour coordonateur Youssouf Ndiaye Guèye qui a été installé dimanche 5 Mars par l'envoyé spécial du Président Macky Sall, Alioune Ndaw Fall, chargé de la diaspora. La mairie de Cocody a refusé du monde pour abriter la cérémonie. Des militants estimés à plus de 1000 sont venus des 48 coordinations que compte le pays de Houphouët.





Aliou Ndaw Fall avait à ses côtés l'ambassadeur itinérant Botol Ba, Mamadou Moustapha Diop du Conseil économique, social et environnemental et Seybatou Aw député sortant de la Diaspora.

Seybatou Aw en prenant la parole a délivré un message d'unité et a appelé à la massification et au travail.