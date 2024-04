Côte d’Ivoire : L’humoriste star d’Internet Observateur Ebene incarcéré après une vidéo polémique

L'influenceur et humoriste franco-ivoirien, Kouakou Amany, alias « Observateur Ébène », est en prison depuis le 16 avril, dans la tristement célèbre maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Cette « star », très suivie en Afrique, est omniprésente sur les réseaux sociaux. Crime de fils ? Avoir étrillé et copieusement insulté une autre influenceuse, Marie-Dominique M., plutôt spécialisée dans les produits cosmétiques et jugée « proche du pouvoir » par les médias africains.