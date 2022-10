Coup d’État et sentiments anti-français : «C’est un y en a marre profond qui souffle en Afrique» (Col. Babacar Diouf)

Colonel Babacar Diouf sur le coup d'Etat au Burkina Faso

L’instabilité chronique de la sous-région ouest-africaine minée par des coups d’État militaire, inquiète plus d’un. Alors que la communauté internationale et la Cedeao s’échinent à organiser des transitions démocratiques dans certains pays en proie à ce fléau, le Burkina Faso bascule encore. Et les derniers développements font état d’une exacerbation du sentiment anti-français avec des attaques contre des symboles de la présence française (ambassade, écoles).





Un ras-le-bol général qui renseigne, selon le colonel Babacar Diouf, du niveau d’exaspération des populations. Analysant la rupture de la chaîne de commandement militaire au Burkina, l’invité de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud FM, pointe un «enchevêtrement entre les officiers de l’armée et les politiques, marqué par des tentatives d’instrumentalisation de part et d’autre».





«Quand vous prenez cela en plus de ce sentiment qui monte du plus profond des populations, ce ‘y en a marre’ après 60 ans d’indépendance d’avoir toujours cette impression d’être instrumentalisé avec un bilan catastrophique. On se dit, après tout notre coopération et tout cela a donné quoi ? Pas grand'chose. Les gens se sont sentis instrumentalisés», renseigne-t-il d’emblée.





Cartographiant les foyers de tension, le colonel Diouf ne cache pas son inquiétude pour le Sénégal. «Je m’inquiète du fait que vous avez, d’un côté, à partir de la Méditerranée, l’Algérie, le Mali, le Burkina, la Guinée. Cela forme déjà un arc qui nous isole, nous, du reste de la Cedeao», souligne-t-il.