Coupe du Monde U17 - Sénégal / Pologne interrompu pour cause de…

Alors que l’équipe du Sénégal mène (2-0) face à la Pologne grâce un but d’Idrissa Gueye(18ème ) et un autre d’un défenseur polonais contre son camp, le match a été arrêté à la 35ème minute à cause de l’orage qui menaçait.











Le Sénégal qui avait remporté son premier match contre l’Argentine (2-1) pourrait valider son ticket pour les 8ème de finale en cas de victoire contre la Pologne