Cour suprême : ce que veut exactement le PDS

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) et ses alliés du Front démocratique pour une élection inclusive (FDPEI) sont passés à l’acte. Les partisans du report ont introduit, au total, trois requêtes.



D’abord, informe Libération, les candidats dits spoliés et le PDS ont déposé hier près la Cour suprême un recours en annulation du décret présidentiel portant convocation du collège électoral au 24 mars courant.



Ensuite, ils ont introduit le même jour une deuxième requête aux fins de suspension contre le décret du 6 mars fixant la date de l’élection présidentielle et celui du 7 mars fixant la période de la campagne électorale.



D’après le quotidien d’informations, la Cour a 48 heures pour statuer.



Enfin, les avocats du FDPEI ont déposé une troisième requête pour réduire ce délai.