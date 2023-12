Cour suprême : Sonko renforce son dossier

Les avocats de l'opposant Ousmane Sonko passent à la vitesse supérieure. Après un recours en rabat de l'arrêt rendu par la première chambre administrative de la Cour suprême le 17 novembre dernier, cassant et annulant la décision du juge de Ziguinchor réintégrant l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, Me Ciré Clédor Ly et Cie ont déposé une nouvelle requête.



D'après Libération, qui donne l'information, la requête a pour objectif d'accélérer la procédure concernant le rabat d'arrêt introduit après la décision de la Cour suprême.



"Comme tout le monde le sait, notre client (Ousmane Sonko) est candidat à l'élection du 25 février 2024, même s'il est en détention provisoire aujourd'hui à la Maison d'arrêt du Cap Manuel", campe la défense de Sonko.



Les avocats ajoutent : "L'objet de la présente est d'attirer votre attention sur l'urgence qu'il y a à traiter ledit recours compte tenu précisément de l'étroitesse des délais ouvert à notre client pour faire valoir sa candidature dont la recevabilité est tributaire de son inscription sur les listes électorales".