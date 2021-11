COURSE À LA MAIRIE DE LOUGA : La guerre entre Moustapha Diop et Mamour Diallo fait (déjà) rage par thuriféraires interposés

La tension monte dans la commune de Louga. Les élections locales sont parties pour être âprement disputées dans la capitale du Ndiambour. Selon le quotidien L’AS, entre la liste Benno Bokk Yaakaar (BBY) dirigée par le maire sortant, Moustapha Diop, et celle de «Jammi Louga» incarnée par l’ancien Directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo, la tension a déjà commencé à monter.



Les deux camps, qui se regardent déjà en chiens de faïence, se lancent des flèches incendiaires. Avant-hier, c’est un adjoint au maire, Djiby Diallo, qui est monté au créneau pour lancer des piques à Mamour Diallo et compagnie. Il indique que la liste parallèle de M. Diallo ne peut rien apporter à Louga et que les populations, très matures, sauront prendre leurs responsabilités.



Le collaborateur de Moustapha Diop enfonce le clou en soutenant que les populations ne confieront pas leur destinée à un leader en perte de repère et de vitesse. La riposte de l’autre camp n’a pas tardé. Pour Maniang Faye, le terrain fera la différence. En effet, l’ancien maire de Louga reste convaincu que la liste «Jammi Louga» sortira victorieuse au soir du 23 janvier.