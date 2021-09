Course à la Mairie de Tivaouane : Abdou Ndéné Sall abdique et part à l'assaut du Conseil départemental

Abdou Ndene Sall, candidat au Conseil Départemental de Tivaouane

Sa candidature annoncée pour la mairie de la ville religieuse de Tivaouane, le directeur général du Sen-Ter va finalement soutenir la candidature du maire sortant Mamadou Diagne Sy Mbengue. L'ancien ministre a annoncé, ce mercredi, qu'il va briguer le poste de Président du Conseil départemental de Tivaouane.

« Il est important de rappeler que le choix des futurs candidats maires et Président de Conseil départemental n’est que du ressort du Président de la République, Monsieur Macky Sall. Concernant Tivaouane, nous supportons, conformément au souhait du Parti, la candidature de Benno Bokk Yakaar, en la personne du Maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, mon jeune frère et ami avec qui je me suis retrouvé" soutient-il.

Il se veut cependant clair et précise qu'il s'agit d'une décision sage et mûrie à la lumière des prochaines joutes.





« Au vu du contexte, ma conviction et mon devoir me convainquent que le moment n’est pas optimal pour ma candidature. Ce désistement à briguer la commune de Tivaouane n’est pas une fuite de responsabilité ; elle est, à mon sens et au contraire une prise consciente de responsabilité" se justifie le Dg de Sen-Ter qui annonce, dans la foulée, sa candidature au poste de Président du Conseil Départemental.





« J’invite les autres candidats, encore en lice, à avoir toujours à l’esprit que nous sommes de la même famille et que dans tous les cas il n’y aura qu’un seul représentant de Benno à la prochaine consultation. Toutefois, je reste vif et engagé au service des populations. Je souhaite mettre mon expérience, mon savoir-faire au service du Département de Tivaouane. Je vous le dis aujourd’hui : Je suis candidat à la candidature pour briguer vos suffrages pour la présidence du Conseil départemental lors des prochaines élections locales ».





"La candidature des valeurs"