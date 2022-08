Couverture médiatique des élections législatives : L'APS et le Soleil réclament le versement de l'enveloppe budgétaire

Les collèges des délégués du personnel de l'agence de presse sénégalaise (APS) et du quotidien national Le Soleil ont fustigé à travers un communiqué ce jeudi 25 août, le retard du versement du fonds traditionnellement alloué aux entreprises du service public de l'information pour la Couverture médiatique des élections législatives.



Selon eux, " ce fonds est habituellement distribué aux ayants droit dès le début de la campagne électorale.