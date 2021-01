Covid-19 à Thiès : 611 guéris sur 743 cas répertoriés depuis le début de l'épidémie

Thiès et Dakar sont les deux principales régions concernées par le nouveau tour de vis décrété par le gouvernement pour freiner la propagation de la Covid-19.A la date d’hier (mercredi 06 janvier 2021), 743 cas ont été déclarés positifs dans le district sanitaire de Thiès. Parmi lesquels, 611 guéris (340 CTE et 271 à domicile); 47 personnes ont par contre perdu la vie dont 7 évacués dans des centres de traitement des épidémies (CTE) hors du district. Là où 49 contacts sont actuellement suivis à domicile selon les chiffres donnés par le docteur Moustapha Faye.Le médecin-chef du district sanitaire d’indiquer que 22 patients sont perdus de vue ; 60 autres sont suivis à domicile; 3 sous traitement au niveau des CTE des établissements publics de santé (EPS): Thiès 1, Dakar 1 et Touba 1.Entre octobre et janvier, le district Thiès a enregistré 120 nouvelles contaminations si l'on se fie toujours au médecin-chef du district sanitaire.