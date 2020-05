Covid-19 : Bamba Fall déplore le décès d'un Medinois et demande aux gens d’arrêter le débat sur le riz

Le maire de la commune de Médina a déploré le décès d’un de ses concitoyens du coronavirus. Il s’agit du dixième décès lié au Covid-19 que le Sénégal a enregistré, ce lundi 3 mai. Selon Bamba Fall, la mort de cet homme de 58 ans et habitant de la Médina est «une perte déplorable» qui doit pousser les uns et les autres à redoubler d’efforts pour freiner le virus.





«C’est une situation très difficile et très compliquée. On vient de m’annoncer un décès d’un Médinois de cette maladie et deux cas positifs issus de la transmission communautaire. Ce qui pousse à redoubler d’efforts. Vraiment, je demande encore une fois de plus aux Médinois de mieux respecter les mesures barrières. Parce que, ça se prolifère de jour en jour et que nous connaissons aussi beaucoup de cas cette semaine», a-t-il déclaré au micro de la Rfm.





A ce jour, la Médina compte 68 cas positifs dont deux cas communautaires enregistrés, ce lundi. Face à cette situation, Bamba Fall veut mettre l’accent sur les mesures de prévention. Pour lui, le vrai débat qui se pose, à l’heure actuelle, c’est celui de la prévention et de la lutte contre la pandémie.





«On est à plus de 68 cas. Raison pour laquelle, je demande même à ce qu’on arrête le débat sur le riz parce qu’on n’est pas en train de lutter contre la faim mais vraiment on doit plus parler de la prévention contre cette maladie», souligne-t-il.





Et d’ajouter : «Raison pour laquelle, on a tenu hier une grande réunion où toutes les tendances politiques et religieuses étaient présentes, le ministre Seydou Guèye notamment, pour voir avec les Asc et les ‘’Badianou Gokh’’ comment mieux aider à sensibiliser pour arrêter cette pandémie à la Médina».





Pour rappel, ce lundi, 89 personnes ont été testées positives au coronavirus au Sénégal dont 86 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Médina (2 ) et Mbour 1. En outre, 43 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.