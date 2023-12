Covid-19 : Boris Johnson se dit «profondément désolé» pour les familles des victimes

«Je suis profondément désolé pour la douleur, les pertes et la souffrance» des victimes et leur famille, a déclaré l’ex-premier ministre en ouverture de sa très attendue audition publique, qui doit durer deux jours.







L'ancien premier ministre britannique Boris Johnson a fait part de sa compassion envers les familles des victimes du Covid, pour «la douleur, les pertes et la souffrance», lors de son audition par l'enquête publique sur la pandémie de Covid-19.