Covid-19, chef de l’opposition, Gestion inondations… : La note salée du PDS à Macky Sall

Lors de leur rencontre avec la presse, les cadres libéraux n’ont pas manqué de fustiger le pouvoir sur la gestion des inondations, la Covid-19 mais également sur le statut du chef de l’opposition.« Le 24 février 2019, après avoir éliminé ses principaux adversaires par le parrainage et par des combines judiciaires, le président Macky Sall s’est fait réélire pour un second mandat. Quelques mois seulement, après sa réélection, regret, consternation et désolations furent les maîtres mots dans un pays devenu champion du recul démocratique, de la régression et de la corruption. Le peuple souffre, et les manifestations fusent de partout pour exiger la lumière sur les différents scandales qui ont éclaboussé ce régime et sa famille », ont dénoncé les cadres du PDS.Les camarades de Elias Bassene soulignent également que c’est dans ce contexte que les premiers cas de Covid-19 sont apparus au Sénégal. Cette pandémie a prouvé la maturité du peuple sénégalais qui à l’unisson a apporté son soutien au plan de lutte proposé par le Président Macky Sall. C’est à dire une loi d’habilitation de 3 mois pour le Président Macky Sall.Durant cette période, poursuivent les libéraux, il jouissait de tous les pouvoirs et bénéficiait de l’appui de tout un peuple pour venir à bout de la Covid-19. Deux mois plus tard, le constat est unanime selon les cadres du PDS : « la crise sanitaire a engendré une crise sans précédent. Pendant ce temps, les marchés de l’aide alimentaire du fonds force COVID ont été attribués de manière nébuleuse aux courtisans de la dynastie Faye-Sall. La distribution des denrées a été honteuse et partisane ».« A cette série de scandales, vient s’ajouter le gaspillage des différents fonds de lutte contre les inondations qui prenaient en compte le volet restructuration, le relogement et le drainage des eaux pluviales. Animé par une volonté de faire table rase sur tous les chantiers entrepris par Me Abdoulaye Wade, le Président Macky Sall s’est lancé dans les travaux budgétivores évalués à plus de 750 milliards mais sans impacts réels sur les inondations », regrettet la FNCL.« Adepte des pare-feux, le Président Macky Sall essaie de distraire le peuple en agitant les conclusions du dialogue politique des partis de la mouvance présidentielle. Ainsi, le statut de l’opposition a été mis au goût du jour comme un os à ronger pour les acteurs politiques de même l’éventualité du report des élections locales », disent-ils.Le CRS-FNCL a aussi demandé la dissolution des institutions « budgétivores » comme le CESE, HCCT et le HCD. Et réclame la fixation du calendrier électoral clair, précis, et que les élections puissent être organisées avant juin 2021.Ils dénoncent avec « véhémence » « l’oisiveté et la passivité » des acteurs politiques face aux difficultés quotidiennes qui assaillent les Sénégalais.