COVID-19/COLLECTIVITES : Le maire de Latmingué note et annote ses collègues

L’implication des collectivités locales dans la gestion de la pandémie de la Covid-19 n’est pas pleine et entière dans les collectivités territoriales selon le docteur Macoumba Diouf, président de la commission décentralisation de l’association des maires du Sénégal (AMS). Le maire de Latmingué pense que ses collègues peuvent et doivent mieux faire en renforçant davantage les moyens de lutte contre la propagation du virus.Il donne l’exemple de Latmingué où, tous les potaches ont été dotés de masques, où les dispositifs de lave-mains sont disponibles et fonctionnels dans tous les lieux publics et où les évènements regroupant du grand public sont interdits.Macoumba Diouf invite alors les maires du Sénégal à mieux s’impliquer dans la lutte contre la Covid en dégageant les moyens financiers et matériels, en développant des stratégies pour empêcher l’entrée du virus en zones rurales.