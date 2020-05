Covid-19/Eau potable : OSHUN Sénégal installe des kiosques en zone rurale

Face à la propagation de la pandémie de coronavirus où la population a un besoin croissant en «eau saine et à moindre coût» pour sa consommation notamment, OSHUN, une entreprise sociale basée au Sénégal, a décidé de se mobiliser pour favoriser son accès aux plus défavorisées. Ce, en installant 50 kiosques d’eau potable dans plusieurs régions du pays. Elle prévoit également l’ouverture d’une trentaine de kiosques supplémentaires au cours de ces prochains mois.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Malick Kounta, son directeur pays explique que le système mis en place par OSHUN pour y parvenir est très simple. Il s’agit de kiosque alimenté par énergie solaire et qui permet de produire de l’eau «saine et traitée». Selon lui, l’eau est filtrée via un mécanisme qui enlève les matières en suspension, puis un traitement par rayons ultra-violets est appliqué, et neutralise tous les organismes pathogènes. Et à la sortie de ce dispositif, l’eau est «saine et sans risque».





A l’en croire, chaque appareil de traitement est connecté à distance pour contrôler à tout moment la qualité de l’eau.





Malick Kounta ajoute que ce système, appelé «Providence», est également disponible à la vente pour les besoins de traitement d’eau chez les particuliers, les entreprises, les collectivités, les dispensaires ou les écoles. Il soutient que les installations d’OSHUN Sénégal «améliorent la qualité de l’eau destinée à la consommation et facilitent son accès avec des prix adaptés.





«Nous sommes prêts à fournir de l’eau saine, à prix social, en assurant la logistique d’approvisionnement pour le plus grand nombre», a-t-il noté. Avant d’ajouter qu’aujourd’hui, face au virus, les kiosquiers des zones rurales ont vu leur fréquentation augmenter de manière «substantielle». Un constat qui, pour lui, démontre l’intérêt des populations pour l’accès à une «eau saine et sans microbes» en cette période de crise sanitaire.





Le directeur de OSHUN Sénégal a, par ailleurs, souligné que pour faire face au contexte du couvre-feu, l’entreprise a mis en place des dispositifs de livraisons, notamment dans la région de Thiès. Ce, afin de faciliter l’accès aux clients.









Il a également noté que son entreprise est à l’écoute des autorités nationales et locales, des acteurs privés et humanitaires pour envisager toute synergie possible en cette période de lutte contre le Covid-19».