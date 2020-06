Covid-19 en France : Macron annonce la date de la réouverture totale des classes

Trois mois, jour pour jour, après le début du confinement en France. Le président Emmanuel Macron a fait plusieurs déclarations, ce dimanche soir, en direct de l’Élysée, dans une brève allocation.





Il a ainsi annoncé la réouverture totale des écoles, crèches et collèges, le 22 juin. Ces établissements, dit-il, «accueilleront tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normales».





A en croire le chef de l'État français, dès le 15 juin, «il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Et à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les Etats hors d’Europe, où l’épidémie sera maîtrisée».





D'après toujours Emmanuel Macron, les visites en Ephad sont «désormais autorisées». «Nos aînés en maison de retraite ou en établissement» pourront à nouveau recevoir leurs proches, a-t-il notamment confirmé.







Car, décrète le chef de l'État français, «dès demain, tout le territoire - excepté Mayotte ou La Réunion - passera dans la zone verte, ce qui permettra une reprise plus forte du travail et la réouverture des restaurants et des cafés». Ajoutant que «nous allons retrouver le plaisir d’être ensemble, le travail. Nous allons retrouver pleinement la France».