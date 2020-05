Covid-19: Hommes politiques et société civile pour la levée du couvre-feu

Si l’Etat d’urgence et les mesures prises par le gouvernement sénégalais ont permis d'éviter une propagation rapide du Covid-19, elles sont à l’origine d’une précarité à laquelle est confrontée la population. Plus de deux mois après le décret du Président de la république proclamant l’Etat d’urgence, certaines personnalités ne voient plus l’intérêt de prolonger certaines mesures.





Me Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui plaide pour la levée du Couvre-feu et la reprise de certaines activités. ‘’Le couvre-feu n’a plus d’intérêt. On ne peut pas laisser les gens trainer dans les marchés jusqu’au soir pour ensuite leur demande de ne pas sortir à partir 21 heures’’, remarque-t-il sur le onde de la Rfm.





Selon lui, le couvre-feu ''n’est efficace que sur le plan de la sécurité, mais sur le plan sanitaire, il n’y a plus d’impact.’’





Seydi Gassama de Amnesty international embouche la même trompette. ’’En plus du manque d’impact, il y a des bavures des forces de sécurité. On reçoit tous les jours des rapports dans ce sens. Si ça continue, les populations vont se révolter’’, prévient-il.