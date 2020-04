Covid-19 : L’UE mobilise 150 millions d’euros de dons en appui au Sénégal

L’appel du Chef de l’État, Macky Sall, aux partenaires techniques et financiers dans le cadre du fonds de riposte Force Covid-19, mis en place pour soutenir et accompagner les populations et les secteurs économiques frappés par la pandémie, a été bien perçu par l’Union européenne (UE). En effet, son ambassadrice au Sénégal, Mme Irène Mingasson, a annoncé la mise à disposition d’une contribution totale de 150 millions d’euros, soit presque 100 milliards de francs Cfa de dons de l’UE pour le pays. Elle a fait l’annonce, ce mardi 21 avril, à Dakar, en marge d’une conférence de presse animée par Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.





La diplomate européenne ajoute que cette enveloppe sera complétée par celles de ses États membres et de la Banque européenne d’Investissement. Et 130 millions d’euros (environ 86 milliards de francs Cfa) seront mis à disposition sous la forme d’un appui budgétaire, qui correspond à un don, avec un premier décaissement immédiat de 12,3 million d’euros (plus de 10 milliards de francs Cfa).





«Une plus grande flexibilité et rapidité d’action»





Selon elle, cet instrument octroiera au gouvernement du Sénégal une «plus grande flexibilité et rapidité d’action». Et près de 20 millions d’euros additionnels seront mobilisés, grâce aux projets financés par l’UE au Sénégal, en partenariat avec le Gouvernement, la société civile et le secteur privé.









«Cette pandémie nous touche toutes et tous partout. Nous ne pouvons protéger la santé des uns sans protéger celle des autres et ne vaincrons ce virus que si nous menons la bataille ensemble, et si nous la gagnons à l’échelle mondiale. La solidarité est donc au cœur de notre combat. Pour surmonter l’urgence sanitaire et ses conséquences tant au niveau économique que social, notre soutien doit être rapide, flexible et nous devons être à l’écoute des besoins et des attentes. L’UE est prête à appuyer le gouvernement dans l'exécution de son programme de réponse, dans la droite ligne de ses priorités les plus urgentes et selon les principes de bonne gouvernance et de transparence», a déclaré Mme Irène Mingasson à l’assistance.













Et de poursuivre : «l'UE demeure le partenaire du Sénégal dans l'urgence et sur le long terme. Ensemble, nous traverserons cette épreuve et regarderons vers l'avenir : les destins de nos continents si proches sont intimement liés et les leçons d’aujourd’hui inspireront notre partenariat futur. La famille européenne, l’UE, ses Etats membres, ses institutions financières, répond ‘présente’. Ensemble nous sommes plus forts».





Mme Mingasson a souligné par ailleurs que l’UE souhaite soutenir l’Etat du Sénégal pour faire face aux conséquences économiques et sociales de cette crise afin de «préserver les emplois et les entreprises en aidant par exemple l’État à payer ses dettes au secteur privé, et de protéger les personnes les plus vulnérables à travers des transferts sociaux».





Un appui financier global de plus de 15,6 milliards d'euros dont plus de 3 milliards d'euros destinés à l'Afrique





Elle rappelle que L’UE a décliné, le 8 avril, les axes de son plan d’action visant à soutenir les dispositifs mis en place par ses pays partenaires, dont le Sénégal, pour faire face à la pandémie de Covid-19. L'action de l'UE a pour objectif de contribuer aux réponses apportées à la crise sanitaire actuelle, aux besoins humanitaires qui en découlent, ainsi qu'à son impact socio-économique. Son appui financier global s’élève à plus de 15,6 milliards d'euros. Sur cette enveloppe, précise-t-elle, 3,25 milliards d'euros sont destinés à l'Afrique, pour appuyer les États du continent à «faire face, non seulement aux besoins immédiats en matière de soins de santé, mais également aux conséquences économiques et sociales» de la pandémie.