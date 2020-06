Covid-19 : La Ccr condamne «les sorties maladroites» de certains cadres

La Convergence des cadres républicains (Ccr) dirigée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, a «condamné les sorties isolées et maladroites de certains cadres de la Ccr, suite à des décisions de l’autorité».





Dans une résolution faite ce mardi 9 juin, sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 qui sévit sur toute la planète depuis plus de 3 mois, elle «invite les camarades à plus de sérénité et de responsabilité».





Les cadres du parti de Macky Sall, qui «encouragent» les pouvoirs publics, en relation avec tous les acteurs du monde éducatif, à trouver les voies et moyens, dans un esprit patriotique, pour une reprise maitrisée et sécurisée des enseignements, ont également lancé un appel «à tous les segments de la société pour une mobilisation exceptionnelle en vue d’éradiquer définitivement le virus de la Covid-19, car le combat n’est pas encore terminé».





Car, selon les camarades d’Abdoulaye Diouf Sarr, «le combat contre cet ennemi commun est avant tout un combat de la communauté et ne se gagnera que par une forte résilience individuelle et collective, mais surtout un engagement de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais, en respectant scrupuleusement les règles de gestes barrières édictées (port du masque, lavage des mains, distanciation sociale)».