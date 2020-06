Covid-19 : «Le secteur maritime enregistre plus de 70% de pertes» (expert)

La pandémie de la Covid-19 n’épargne pas le secteur maritime, qui continue d’enregistrer d’énormes manques à gagner. C’est du moins l’avis de l’expert maritime, Abdoulaye Dieye, par ailleurs directeur général de Socotra, société de consignation et de transits.





«Il faut des mesures d’accompagnement nécessaire pour l’assouplissement parce qu’il faut reconnaitre que la pandémie est toujours là. Chaque jour, les cas augment de plus en plus. Mais en termes de pertes, on peut les évaluer à plus de 70 % de notre chiffre d’affaires», a-t-il révélé.





Pour le président du mouvement Siggi Jotna, cette situation est due, en partie, par les mesures de restriction prise par les autorités étatiques en vue d’endiguer la propagation de la maladie du Coronavirus dans le pays.





«Le secteur maritime est un secteur qui travaille à feu continue, mais avec le couvre-feu, il y a des restrictions pour se déplacer la nuit. Même si on nous avait autorisé de travailler la nuit, on ne peut pas faire déplacer des manouvres la nuit parce qu’il n’y avait pas de restaurants qui ouvraient encore moins de transport. Nous n’avons pas la possibilité de faire travailler tout le personnel», a regretté Abdoulaye Dieye.