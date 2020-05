COVID-19 : LE CESE SE MET EN MODE VISIO-CONFÉRENCE ET TRACE SA FEUILLE DE ROUTE

Le Bureau du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) s'est réuni, ce lundi 18 mai 2020, en visio-conférence. Tous les membres ont participé à la réunion, depuis leur lieu de résidence, pour préparer la feuille de route de la session initialement prévue au mois de mars 2020 mais reportée en raison de l'épidémie de la Covid-2019.







Après avoir analysé et tiré les leçons des mutations actuelles induites par la nouvelle situation, le Bureau du CESE a engagé les conseillers à travailler sur la crise sanitaire et les conséquences multiformes qu'elle va générer dans les mois et années à venir.





Le Bureau du CESE a ainsi validé une feuille de route pour soumettre au Président de la République des avis circonstanciés et des recommandations, notamment dans les domaines de la résilience économique, de la santé, de l'agriculture, de la modélisation et de l'expérimentation des bonnes pratiques.





Quid des différentes Commissions ? Elles continueront de se réunir par visio-conférence qui reste, pour le moment, le canal de communication incontournable pour répondre, conformément à la mission du CESE, aux exigences d'échange et de dialogue.