Covid-19: Macky liste les mesures de prévention contre le virus

Le président de la République s’est encore une fois adressé aux Sénégalais sur les mesures de prévention contre le Covid-19, notamment sur les respect des mesures barrières.





Sur sa page Facebook, le chef de l’Etat montre aux Sénégalais comment se protéger contre le virus. « Se protéger contre le virus, c’est protéger les autres. Et plus que jamais, l’Etat veille sur la santé et la sécurité de tous. Je vous invite à respecter les gestes barrières : limitez vos sorties, évitez les contacts physiques, portez un masque, lavez-vous les mains. »