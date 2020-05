Covid-19/Notto Diobass : Le maire Alioune Sarr au chevet de 1000 ménages

Dans le cadre de sa campagne pour vaincre le Covid-19, le maire de la commune d’arrondissement de Notto Diobass, par ailleurs, ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr était dans son fief pour une cérémonie de distribution de dons aux populations.





« Nous avons donné 30 tonnes de riz, 5000 litres d’huile, et 5 tonnes de sucre. Cette initiative rentre dans le cadre de l’action classique que je mène depuis 20 ans durant le ramadan. Mais ça tombe malheureusement cette année avec la pandémie du covid-19 », a de prime abord précisé Alioune Sarr.





L’édile de Notto Diobass a également souligné qu’en tant que fils du terroir, il doit apporter sa contribution à ces hommes et femmes qui ont tout fait pour eux. « Et c’est tout à fait normal qu’on mène une action sociale auprès des populations. Pour ces aides sociales, c’est 1000 ménages qui sont ciblés. »





« Nous aurons bientôt l’aide de l’Etat. Le président de la République a dégagé une enveloppe de 69 milliards pour les populations pour apporter une résilience économique et sociale », rappelle-t-il.





S’agissant de la pandémie du Covid-19 qui sévit au Sénégal, il explique que même si la localité de Notto est toujours épargnée, les Sénégalais doivent respecter toutes les prescriptions sanitaires et surtout les gestes édictés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, c’est-à-dire les gestes barrières, et la distanciation sociale.

"A Thiès, souligne, nous avons des cas communautaires, mais il faut que nous éliminons cette pandémie de notre pays".