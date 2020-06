Covid-19 : Osez l’avenir d’Aissata Tall Sall appelle à «l’union sacrée autour de l’essentiel»

Après plusieurs mois d'absence de la scène médiatique, la coalition ‘’Osez l’avenir’’ d’Aïssata Tall Sall s’est dit «préoccupée» par la pandémie de la Covid-19 dont elle suit, «avec intérêt», l'évolution au Sénégal et dans le monde.





A travers un communiqué sanctionnant sa dernière réunion du 6 juin, le directoire de ladite coalition fait constater que «le Sénégal ne pouvant être coupé des réalités du monde, continue à l’instar des autres pays, à mettre en place des stratégies de riposte qui se poursuivent».





Apportant, en effet, son soutien et ses encouragements au corps médical et à l’ensemble des secteurs impliqués à la lutte contre cette pandémie, il souligne que «cette crise sanitaire avec ses conséquences socio-économiques nous oblige à une union sacrée autour de l’essentiel : vaincre la pandémie».









D’ailleurs, d’après la même source, Aissata Tall Sall et ses camarades s’approprient les mesures d’adaptation édictées par le Président et les autorités compétentes. Car, disent-ils, «il s’agit de trouver un compromis dynamique entre la poursuite des efforts d’éradication de cette pandémie et la poursuite des activités économiques. Toute attitude contraire à celle-ci serait de nature à saper le sursaut collectif noté depuis l’apparition de la Covid-19».





Evoquant, par ailleurs, le secteur agricole, la coalition se dit convaincue que la pandémie aura «un impact certain sur notre approvisionnement en denrées de premières nécessités du fait de la restriction des exportations des pays producteurs dans leur souci de constituer des réserves de sécurité pour leurs propres populations».





Ils ont toutefois salué les mesures prises par le gouvernement pour booster la production locale pour la prochaine campagne agricole et au-delà. Non sans recommander «à assainir davantage le secteur pour que les intrants subventionnés aillent directement aux producteurs».