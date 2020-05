Covid-19/Ousmane Sonko : « Macky a démissionné, et abandonné les populations qui lui ont tout donné »

Ousmane Sonko, Pastef

Le leader du Pastef Ousmane Sonko a fait face à la presse ce mercredi. Ce, pour faire le bilan de « l’échec » de la gest-ion du président de la République Macky Sall sur la gestion de la pandémie du covid-19. Selon le « patriote », Macky a démissionné, et abandonné les populations qui lui ont tout donné.





Le président du Pastef a dressé ce mercredi, dans son siège, un tableau sombre de la gestion de la pandémie du covid-19. Face à quelques collaborateurs et un nombre très réduit de journalistes, Ousmane Sonko déclare : « On a reçu beaucoup de plaintes de la part des Sénégalais ces derniers temps-ci. On a voulu faire tout doucement car on s’était dit qu’une situation exceptionnelle exige des mesures exceptionnelles. Mais ce qui s’est passé ces derniers temps mérite d’être souligné. On n’a pas des besoins personnels mais quand le Sénégal a besoin de nous, on répondra présent. C’est ce qui justifiait notre présence au palais au début de la crise. Mais on ne s’attendait à rien de sérieux car l’habitude est une seconde nature et on savait que ce sera l’échec au bout du compte. Au sortir de notre audience, on refusait d’accorder carte blanche à Macky Sall comme l’avait fait certains car la loi habitation est une mesure qu’on ne doit prendre qu’en temps de guerre », a de prime abord indiqué Ousmane Sonko.





Il poursuit : « Aujourd’hui on s’approche du pic, Macky veut libérer les Sénégalais. La gestion de la crise est très mauvaise. Moi j’étais d’accord quand Macky refusait de rapatrier les étudiants de Wuhan. Mais aussi on devait avoir le courage politique de fermer les frontières et laisser circuler les marchandises. Si on avait pris ces précautions, on n’allait pas se retrouver dans cette situation. Cette volte-face aura de sérieuses conséquences. Macky a démissionné, et abandonné les populations qui lui ont tout donné ».





Selon lui, la diaspora, les enseignants et beaucoup de chefs religieux l’ont contacté pour se plaindre de la situation actuelle. Et pourtant, explique Sonko, cette pandémie pouvait être l’occasion pour l’Etat du Sénégal pour unifier tout le peuple autour d’un seul objectif.





Pour Sonko, on devait consulter tous les secteurs avant de faire quoi que ce soit. « Ce qui s’est passé au palais n’était pas une consultation mais plutôt un cirque car tout le monde a vu la fin. Et on savait qu’il n’avait rien de sincère dans tout ça. Et tout ce désordre est dû au manque de cohérence dans la gestion. Mais que les Sénégalais se préparent, car on va vivre des lendemains très durs. »