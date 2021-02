Covid-19: "Le président Macky Sall devrait refinancer le fonds "Force -Covid", ( Dr. Cheikh Dieng)

404 nouveaux cas et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La courbe de contaminations au coronavirus ne fléchit pas au Sénégal. Ainsi, le Docteur Cheikh Dieng, par ailleurs maire de Djiddah Thiaroye Kaw, demeure convaincu que l'Etat du Sénégal n'a pas tiré de leçon de la première vague.Le responsable politique du Pds invite le président de la République à financer la bataille communautaire."C'est ça qui a justifié la reconduction d'un couvre-feu totalement inefficace, inopérant qui est à la limite contre productif. Je pense que toutes les ressources devaient être mobilisées. Le président Macky Sall devrait refinancer le fonds "Force -Covid", a-t-il précisé sur IRadio.L'expert en environnement s'est également prononcé sur la grippe aviaire au Sénégal qui a déjà fait des dégâts au Parc de Djoudj et dans la commune de Pout. Il note également une prise ne charge légère de cette maladie."La solution qui a été adoptée par le gouvernement est une demi-mesure. C'est dans un rayon de 3 à 5 km qu'il fallait abattre l'ensemble de la volaille qui était présente et prévoir un fond d'indemnisation".Par ailleurs, Dr. Cheikh Dieng invite l'Etat à prendre au sérieux cette grippe aviaire qui a décimé plus de 100 000 volailles à Pout et 750 pélicans au parc de Djoudj.