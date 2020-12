Covid-19 : une première contamination au variant du virus détectée en France

Le nouveau variant du coronavirus, d'abord détecté au Royaume-Uni, est finalement arrivé jusqu'en France où une première contamination a été repérée vendredi 25 décembre. La personne est asymptomatique et actuellement isolée à son domicile.







Les autorités sanitaires françaises confirment la détection, vendredi 25 décembre, d’une première contamination au variant du coronavirus en France. Ce premier cas a été détecté à Tours (Indre-et-Loire), indique vendredi soir la Direction générale de la Santé. Il s’agit d’un homme de nationalité française résidant en Angleterre. Arrivé de Londres le 19 décembre, il a été pris en charge au CHU le 21 et détecté positif.





La personne, asymptomatique pour la Covid-19, est actuellement isolée à son domicile et se porte bien. Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict.





Plusieurs prélèvements positifs en cours de séquençage





À ce jour, plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant du Covid-19 sont en cours de séquençage par les laboratoires du Centre national de référence des virus des infections respiratoires. Un système de détection et de surveillance des cas possibles d’infection ou de portage du variant du Covid-19 a en effet été mis en place par Santé publique France et les Centres nationaux de référence, en lien avec les laboratoires d’analyses.





Le ministère de la Santé précise que les autorités sanitaires sont mobilisées pour identifier le plus précocement possible chaque patient contaminé pour les isoler, isoler leurs personnes contacts et les tester, et éviter ainsi la propagation de variants du SARS-CoV-2 sur le territoire national. Les autorités rappellent l’importance du respect immédiat de l’isolement de tout personne présentant des symptômes évocateurs, cas confirmé de Covid-19 et de toute personne contact d’un cas confirmé.