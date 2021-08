Covid et religion : Thierno Lô contre l’interdiction des manifestations religieuses et la fermeture des mosquées

Thierno Lo contre la fermeture des mosquées et l'interdiction des manifs religieuses

L’ancien ministre sous Wade, Thierno Lô, n’est pas d’accord avec l’interdiction des manifestations religieuses de même que la fermeture des mosquées préconisées pour combattre la Covid-19.





«Non, je ne suis pas pour l’interdiction des manifestations religieuses ou de la fermeture de mosquées. Et là, je suis dans le domaine de la foi», a d’emblée soutenu Thierno Lô dans un entretien accordé à nos confrères du journal «Le Quotidien».





«Je considère la pandémie comme une volonté divine qui nous fait des rappels et sanctionne nos nombreuses déviations. Ce qui fait que nous devons nous repentir et faire des prières comme ce qui s’est fait à Touba ce 11 juillet 2021 par le récital de Khassaïdes de Khadimou Rassoul. Notre religion est le remède à tous les maux. Il faut juste une bonne pratique pour bénéficier de la clémence et de la grâce du Seigneur. Nous prêchons trop dans ce nouveau monde. Ce qui fait que nous devons laisser ce minimum de pratiques religieuses et insister sur la discipline pour un respect strict des mesures barrières».