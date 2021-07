Covid et tournées économiques : Zahra Iyane Thiam répond aux détracteurs de la majorité présidentielle

Face à certaines allégations attestant que le chef de l’Etat est l’unique responsable de la hausse des cas de Covid-19 à cause de sa tournée économique à travers le pays, le ministre Zahra Iyane Thiam a porté la réplique aux détracteurs de la majorité présidentielle.





Le ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire s’est exprimé sur les ondes de la Rfm, en qualifiant de tels propos de « faux débats ». A l’en croire, « Aujourd’hui, nous en sommes à une troisième vague, il faut nécessairement adopter une posture. Et la meilleure des postures au vu de la gravité de la situation, comme nous l’avons toujours fait pour avoir les victoires précédentes.





Avant d’ajouter : « Il faut que tout le peuple puisse se mobiliser autour de l’action du président Macky Sall et de son gouvernement pour faire face et venir à bout de cette troisième étape là comme on a eu à le faire avec les deux précédentes étapes.





Revenant sur cette allégation faisant croire que c’est le président qui est l’unique responsable de la 3e vagues à travers ses récentes tournées économiques, elle botte en touche. « C’est asseoir une polémique qui n’en est pas une et y répondre également ne me paraît pas être responsable du côté où je me situe, c'est-à-dire celui du gouvernement. Dire ou même supposer que le président soit à l’origine de cela, c'est méconnaître la maladie. Je pense que la question ne se situe pas à ce niveau là », répond ainsi le ministre.