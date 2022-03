CRD spécial sur le département de Pikine, ce jeudi, à l'Arène nationale

L’Arène nationale abrite, jeudi, à partir de 10h, un Comité régional de développement (CRD) consacré au plan spécial d’aménagement et de développement du département de Pikine, a-t-on appris de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT).



Dans un communiqué transmis à l’APS, l’agence rappelle que ce CRD spécial a été précédé, lundi, d’une réunion présidée par Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.



L’organisation d’un CRD spécial sera suivie des étapes de restitution et pré-validation avant le dépôt du document final sur la table du président de la République, ajoute la même source.