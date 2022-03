Création d’une Ams-bis : Élus locaux de l'opposition et du pouvoir brandissent leurs arguments, le Landerneau politique en ébullition

La classe politique n’est pas indifférente à la proposition de la coalition « Yewwi askan wi » (Yaw) de mettre sur pied une Association des élus locaux. Une question qui met, selon le quotidien national Le Soleil, au-devant la problématique de l’efficience.



Sonko : "Nous ne nous sentons pas dans l'Ams"



Au nom de « Yewwi askan wi » (Yaw), le leader du parti Pastef/les Patriotes a annoncé, lors d’une conférence de presse, la création prochaine d’une association regroupant les élus locaux de cette coalition.



« Nous allons mettre sur pied un cadre dénommé Association des élus locaux. Nous ne nous sentons pas dans l’Association des maires du Sénégal (Ams). C’est une association pour Macky Sall. Elle ne peut pas nous apporter grand-chose. Mais l’entité que nous allons créer va englober 81 maires et présidents de conseils départementaux appartenant à la coalition « Yewwi askan wi » (Yaw) », a-t-il soutenu en quintessence.



Il poursuit : « Nous allons être à côté d’eux. Nous allons les former, les encadrer, nous allons travailler ensemble sur un même programme. Nous allons mettre une plateforme de suivi, de formation et de conseil ».



Babacar Gaye, qui assure la présidence par intérim de l’Association nationale des anciens présidents de Conseil régional du Sénégal (Anapcores), estime que les associations d’élus locaux sont des acteurs incontournables dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de décentralisation et de développement local. Une position partagée par Déthié Faye du groupe des non-alignés.



« Pour une meilleure prise en charge de leurs intérêts corporatistes spécifiques, il est bon que les élus locaux mettent en place des cadres de concertation, d’échanges et de lobbying auprès des pouvoirs publics », a expliqué M. Gaye.



Mais, argumente-t-il, il faut circonscrire l’objet de ces regroupements dans le respect strict de la loi. Tout comme Dr Cheikh Dieng du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye estime que la création d’une association est une liberté constitutionnelle régie par les lois et règlements en vigueur.



Gaye de rappeler qu’au Sénégal, la Loi N° 68-08 du 26 mars 1968 modifiée portant Code des obligations civiles et commerciales (Cocc) qui reprend pour l’essentiel les dispositions de la Loi française de 1901, encadre le régime juridique des associations et leur fixe des limites.



Une tentative contre-productive



Sous ce rapport, Babacar Gaye fait noter que « même si Yaw peut créer une association, celle-ci ne pourrait pas avoir comme dénomination « Association des maires du Sénégal » (Ams) ».



Mieux, dit-il, « en dehors des partis politiques et de leurs organisations connexes, il est formellement interdit de créer une association avec un critère d’adhésion fondé sur des considérations politiques ».



Il renchérit qu’une tentative de division des élus locaux par Yaw « serait dommage pour la décentralisation et contre-productif pour un développement local intégré et durable ».



À son avis, « il est impensable d’avoir à Dakar des maires « Benno Bokk Yakaar » (Bby) d’un côté et ceux de Yaw de l’autre. C’est ce qui risque d’arriver si Yaw créait une association parallèle ».



En outre, M. Gaye estime que « la démultiplication des organisations faîtières pour un même objet peut réduire leur crédibilité, leur influence et l’efficacité de leur plaidoyer ».



De son point de vue, il « reviendra toujours à l’État de prendre en compte la représentativité des uns et des autres, étant entendu que son principal interlocuteur restera l’Union des associations d’élus locaux (Uael) qui regroupe tous les exécutifs des conseils locaux sans distinction politique ».



Dr Cheikh Dieng : "L'Ams est restée aphone..."



En attendant la saisine officielle de la coalition « Wallu Sénégal », le Dr Cheikh Dieng du Pds estime que l’Ams est restée aphone dans les problématiques de prise en charge des préoccupations des maires.



Appréciant l’initiative de Yaw, il précise que des maires sont tout à fait libres de mettre sur pied leur association, en dehors de l’Ams. En tout état de cause, il pense que l’État doit être à équidistance des deux associations et les traiter au même pied.



Ceci fait dire à Déthié Faye des non-alignés qu’au Sénégal, les associations font parfois l’objet de beaucoup de critiques.



« On a comme l’impression que certaines associations ne sont qu’au service de leurs membres. Il faut qu’on crée une rupture. C’est la raison pour laquelle je pense que la création d’une association des élus de l’opposition, pas seulement de Yaw, pourrait être un challenge qui imposerait à toutes les entités de devoir se mettre exclusivement au service de la population », souligne M. Faye.



Aminata Touré : « Il faut dépassionner le débat »



La volonté de la coalition « Yewwi Askan Wi » de créer une association de maires parallèle à celle existante est jugée comme «un acte antidémocratique » par l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré.



Elle a été interpellée sur la question en marge de la conférence de presse de la coalition de la majorité présidentielle « Benno Bokk Yaakaar » sur les questions brûlantes de l’actualité.



« Cette décision n’est pas démocratique. Elle divise le Sénégal », a déclaré l'ex-ministre de la Justice pour montrer son désaccord face à cette idée émise par une frange de l’opposition.



Elle rappelle que le maire est le représentant de l’État dans sa commune. Il est responsable de la mise en œuvre, dans sa ville, de la politique de développement économique et social définie par le Gouvernement.



« Ceux qui ont été élus sont les maires de tous les administrés, pas seulement les maires de ceux qui ont voté pour eux. Il faut que les nouveaux élus sachent cela », a rappelé l’ancien Premier ministre.



Aminata Touré invite l’opposition au sens des responsabilités pour éviter la division entre les citoyens. D’autant que, souligne-t-elle, « de la même manière que l’opposition, les maires indépendants pourraient également créer leur association ». Ce qui, à ses yeux, n’est pas bon pour la démocratie.



« Il faut dépassionner le débat et qu’on essaye de préserver la démocratie. Il faut avoir de la maturité politique », dit-elle.



Pour le Ministre du Travail, Samba Sy, ce n’est pas avantageux qu’un pays comme le Sénégal ait une structure qui oppose les maires de la majorité et une autre qui regroupe les opposants.



« Gagnons nous en cloisonnant les collectivités territoriales entre collectivités remportées par la majorité et celles remportées par l’opposition », s’interroge-t-il avant de faire savoir que le Sénégal perd plus de ce nouveau clivage décidé par l’opposition.