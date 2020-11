Création du CNIEJ : Seydi Gassama émet des réserves

En Conseil des ministres, ce mercredi, le Président Macky Sall a informé son gouvernement de sa décision de créer un Conseil national pour l’insertion et l'emploi des Jeunes (CNIEJ) logé à la présidence.Pour le Directeur exécutif d’Amnesty/ Sénégal, Seydi Gassama, cet organe consultatif stratégique d’impulsion est loin d’être la panacée.''L'un des problèmes de l'emploi des jeunes au Sénégal, c'est la multiplicité des structures d'encadrement et de financement. Des structures nombreuses inefficaces et budgétivores. Plutôt que de créer de nouvelles, il faut procéder à leur rationalisation’’, a-t-il posté sur Twitter.A rappeler que le CNIEJ sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020.