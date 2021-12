Criminalisation de l'homosexualité : La proposition de loi déposée aujourd'hui

Proposition de loi sur l'homosexualité

Il s'agit d'une modification de l'article 319 pour rendre plus précise la loi selon Mame Mactar Gueye de l'ONG Jamra. "On a enlevé la notion vague d'acte contre-nature en spécifiant les infractions". Cette proposition de loi, si jamais elle est adoptée, va condamner "l'homosexualité, le lesbianisme la zoophilie et la nécrophilie" informe toujours Mame Mactar Gueye.





Poursuivant, le secrétaire général de l'Ong Jamra a indiqué que l'objectif de cette proposition de loi "est de mettre un terme aux provocations incessantes des associations d'homosexuels". "L'homosexualité a toujours existé au Sénégal mais ils étaient discrets; maintenant ils envahissent les espaces publics, allant jusqu'à commettre des actes contre-nature dans des lieux saints, ce qui un sacrilège", explique Mame Mactar Gueye sur Sud Fm. En sus, celui qui est aussi membre du collectif "And Samm Jikko yi" reste convaincu que le combat va être gagné puisque de plus en plus, des députés ont intégré la lutte.