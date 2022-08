Criminalisation de l’homosexualité: Cheikh Abdoul Ahad Mbacké va prendre position

Le sujet est sensible mais Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma n’envisage pas de fuir ses responsabilités. Nouveau député à l’Assemblée nationale, sa position sur la criminalisation de l’homosexualité sera connue le moment venu. Il l’a fait savoir, ce dimanche, sur Iradio. «Je ne suis pas habilité à parler au nom de Touba. Mais je peux dire que la position de Touba ne peut être que celle de l’Islam. Est-ce que le contenu de cette loi réclame à ce qu’on tue ceux qui s’adonnent à cette pratique ou bien il réclame à ce qu’on corse les sanctions ? Nous vivons dans un pays laïc. Donc, ce n’est pas à moi de prendre cette décision», a déclaré le parlementaire élu sur la liste de Benno Bokk Yaakaar (BBY).



Également président de la commission Culture et Communication du grand Magal de Touba, Cheikh Abdou Ahad a laissé entendre: «Je serais député lors de la 14ème législature et le moment venu, je prendrais ma décision. Je ne fuirais pas ma responsabilité par rapport à toutes les questions qui arriveront à l’Assemblée nationale »