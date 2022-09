Crise à la poste : Le président de l’Acsif et des clients interpellés puis libérés

Face à la crise qui sévit depuis quelques temps à La Poste, le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) et des usagers, ont tenté, hier, d’envahir les locaux de la direction générale.Interdit d’accès à leurs comptes, ils ont été dispersés par les forces de l’ordre. Ils ont, ensuite, été interpellés puis conduits au commissariat de Plateau avant d’être libérés aux environs de 17 heures.



Pour le président de l’Acsif, les difficultés de La Poste ne cessent de s’amplifier. Elles ont fini, soutient-il, par impacter les clients. Lesquels « peinent depuis plusieurs mois, à avoir accès à leurs comptes d’épargne". "La Poste devrait régler l’argent de ses clients et enclencher la procédure de liquidation puisqu’elle ne peut plus acquitter ses devoirs correctement", a-t-il préconisé.



D’après lui, la majeure partie des clients sont des personnes âgées. « Parmi les individus, il y a deux vieilles dames et deux vieillards », indique t-il.